Pescara-Perugia, le formazioni ufficiali: esordio sulla panchina abruzzese per Sottil

Arrivati alla 33^ giornata del campionato di B, ecco un esordio in panchina, quello di mister Sottil, chiamato a traghettare il Pescara a un buon finale di stagione; avversario di turno, il Perugia.

Abruzzesi in campo con il 4-3-2-1, con Balzano schierato in difesa e preferito a Del Grosso, mentre è pesante il tridente offensivo, formato dagli esperti Galano e Pucciarelli sulla trequarti e Maniero unica punta. Nessun particolare cambio, rispetto alla vigilia, in casa Perugia, con Bonaiuto che si accomoda intanto in panchina per fare spazio al tendem Iemmello-Melchiorri.

Queste le formazioni ufficiali:

Pescara (4–3–2–1): Fiorillo ; Zappa, Bettella, Drudi, Balzano; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Pucciarelli; Maniero

Perugia (3–5–2): Vicario; Rosi, Rajkovic, Falasco; Mazzocchi, Dragomir, Carraro, Nicolussi, Di Chiara; Melchiorri, Iemmello.