Pescara, piace Clemenza. Ma c’è pure la Juve Stabia

Il Pescara guarda in casa Juventus e punta il centrocampista offensivo Luca Clemenza, classe ‘97, nell’ultima stagione al Padova. Il giocatore già in passato è stato accostato al club abruzzese e quest’estate potrebbe essere la volta buona per vederlo in biancoazzurro. Secondo Pescarasport24.it spiegando che la strada per un prestito, con diritto di valorizzazione, appare tracciata anche se il calciatore piace alla Juve Stabia, club neopromosso in Serie B.