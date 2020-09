Pescara, possibile asse col Napoli. De Laurentiis rivela: "Ci hanno chiesto 4 giocatori"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato dei rapporti con il Pescara, club che affronterà i partenopei in amichevole l'11 settembre, spiegando che il presidente Sebastiani gli avrebbe chiesto quattro giocatori in vista della prossima stagione: "Con Sebastiani c'è un ottimo rapporto sin dai tempi di Insigne, ci ha chiesto dei giocatori tra Ciciretti, Palmiero, Machach, Tutino. - conclude De Laurentiis - Difficile in verità Tutino che ha davvero tante richieste, per gli altri ne possiamo parlare".