© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si muove il mercato in casa Pescara in vista di gennaio, anche se il primo rinforzo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Si tratta di Filippo De Col, terzino classe ‘93 attualmente svincolato dopo l’esperienza allo Spezia. Gli agenti del calciatore lo hanno proposto al club abruzzese e nei prossimi giorni si capirà se l’affare andrà in porto o meno. Per quanto riguarda le uscite invece è stato blindato l’attaccante Di Grazia, mentre per Cisco si prospetta un rientro al Sassuolo che poi deciderà dove mandarlo a giocare. Tante richieste infine per la punta Matteo Brunori che piace a Piacenza e Modena in Serie C.