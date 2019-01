© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti pazzi per... Andrea Cocco! L'attaccante del Pescara è uno dei nomi maggiormente chiacchierati in questi primi giorni del mercato di riparazione, anche se compagini come Feralpisalò, Pordenone e Ternana da tempo lo stanno monitorando. A questi club, però, come riferisce Sportitalia all'interno del lungo speciale sul calciomercato, si è aggiunto lo scatenato Monza, pronta a una vera e propria rivoluzione dovuta all'avvento del duo Berlusconi-Galliani.