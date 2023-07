ufficiale Cocco riparte dalla Serie D: l'attaccante ha firmato con il Trapani

vedi letture

Dopo l'avventura all'Albinoleffe chiusa con 12 reti in 34 presenze l'attaccante Andrea Cocco ha deciso di ripartire dalla Serie D e da un progetto ambizioso come quello del Trapani. Questo il comunicato del club siciliano:

La società FC Trapani 1905 è lieta di annunciare l’acquisto dell’esperto attaccante Andrea Cocco. Il classe 1986 inizia a muovere i primi passi nel settore giovanile del Cagliari. Con la società sarda esordisce in Serie A e segna in un Udinese-Cagliari del 16 Dicembre 2006. È capocannoniere in Serie C con la maglia dell’Alghero nella stagione 2009/10, passa all’Albinoleffe in Serie B nel 2010/11 dove resta anche nell’anno successivo. In cadetteria veste le maglie di Hellas Verona, Reggina, Vicenza – dove si aggiudica il titolo di cannoniere con 19 gol nel 2014/15 -, Pescara, Frosinone, Cesena e Padova. Torna in Serie C nel 2019/20 all’Olbia; Seregno e Albinoleffe le ultime esperienze prima dell’approdo a Trapani. Nell’ultima stagione, con i bergamaschi, mette a segno 12 reti in 34 presenze. Vanta un’esperienza all’estero: nel 2013/14 ha militato nel Beira-Mar, squadra della seconda serie portoghese.

Andrea Cocco conta 196 presenze in Serie B e 188 presenze in Serie C e oltre 100 gol in carriera.

«Sono contento del mio arrivo a Trapani – dice Cocco – e del forte interesse mostrato sin da subito dal Presidente e dal Direttore che mi hanno illustrato un progetto ambizioso in una grande piazza e una tifoseria che penso sia sempre più numerosa. Ci sarà bisogno di tutti per raggiungere gli obiettivi. Con lavoro e sacrificio- conclude– possiamo ottenere quanto prefissato».