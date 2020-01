Pescara - Salernitana, tra i convocati di Ventura ci sono Djuric e Giannetti

Nella foto Giannetti

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Pescara e Salernitana. Recupero lampo per Milan Djuric, alle prese con una infiammazione al ginocchio che tuttavia potrebbe spingere lo staff medico a predicare cautela. Out, invece, gli squalificati Karo, Di Tacchio e Kiyine, non convocato per scelta tecnica Marco Firenze che potrebbe finire fuori rosa. Non ci sarà nemmeno Alessio Cerci, fuori dal gruppo da diversi mesi. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Lopez, Migliorini, Novella, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Dziczek, Kalombo, Lombardi, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.