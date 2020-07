Pescara, Sebastiani: "A Verona la partita dell'anno. Dobbiamo salvarci per città e tifosi"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ai microfoni di Rete8 ha parlato della vittoria sul Livorno e della decisiva sfida di venerdì a Verona: “Dobbiamo andare a Verona per vincere e questo ci dà degli stimoli in più. Oggi (ieri ndr) non è stata una bella partita, ma erano importanti i tre punti e li abbiamo conquistati. Per noi la prossima sarà la partita dell’anno. Ora dobbiamo tirare fuori gli attributi e conquistare la salvezza, dobbiamo farlo per la città e i tifosi. - continua Sebastiani – Di errori ne abbiamo commessi, è evidente dalla classifica, ma ci sono state anche altre situazioni imprevedibili come gli infortuni. Pensate al Benevento senza 14 giocatori dove sarebbe. In 11 anni di presidenza non mi era mai successa una cosa simile”.