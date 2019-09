Pescara, Sebastiani: "In campo sembravamo avere due uomini in meno"

Dopo la pesante sconfitta contro il Crotone di ieri sera il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato la prestazione (“la peggiore della stagione”) della squadra dicendosi però di non essere troppo preoccupato: “In campo sembrava che avessimo un paio di uomini in meno, qualche errore c’è stato e va tutto valutato a mente fredda per trovare i giusti correttivi in vista delle prossime gare. Il risultato è stato giustissimo, noi abbiamo corso a vuoto. - continua Sebastiani come riporta Pescarasport24.it - Quando perdi sei sempre preoccupato, saresti un pazzo a non farlo specialmente dopo una prestazione simile, ma abbiamo le potenzialità per rialzare la testa e fare un campionato dignitoso. Sono preoccupato il giusto, non mi esalto quando si vince né mi deprimo quando si perde. Zauri? Serve un’inversione di tendenza e sta a lui trovare le soluzioni per farlo”.