Pescara, Sebastiani: "Tumminello è nostro. Ma siamo vigili sul mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un punto sul mercato del Pescara, in diretta a Rete8 (in un intervento ripreso poi da pescarasport24.it), è stato fatto dal presidente Daniele Sebastiani:

"Confermo che con l’Atalanta è tutto fatto, Tumminello è nostro. E vi dico che puntiamo molto sul ragazzo che verrà qui per giocare. Poi seguiamo il mercato. Non seguiamo solo Brunori, anche se con il Parma il rapporto è ottimo. Sottil? Condivido il suo pensiero di provare a restare a Firenze. Se non dovesse riuscirci sappiano che siamo la sua prima scelta e noi siamo contenti di riportarlo. Tutino va in ritiro con il Napoli. Se poi si dovesse muovere vedremo, sono molto amico del procuratore…".

Sugli altri reparti: "In difesa e a centrocampo siamo tanti e su Ta Bi punto molto. Chochev è un colpo super per noi, senza il problema alla rotula oggi era in A. Sarà pronto a fine anno. Brugman resta, al momento zero offerte. Palmiero? Oggi no, ma non dipende dal nostro capitano. Per Perrotta non ancora è arrivata nessuna offerta. Campagnaro deve parlare con il mister e poi si decide".