Pescara, Sebastiani: "Tutino e Gaetano forti, potrei chiederli al Napoli"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC: "Tutino al Pescara? L'ho chiesto l'anno scorso ma è andato al Cosenza ed ha fatto un grande campionato. Mai dire mai, forse oggi il ragazzo vuole qualcosa in più. Lorenzo Insigne ne è una dimostrazione, è partito da Cava de' Tirreni ed è arrivato al Napoli, qualcuno rischia di bruciare le tappe, la gavetta è importante. Lui a Pescara insieme a Gaetano? Sono forti, come fai a non guardarli? Non li ho chiesti ancora, ma ci sto pensando. Sono abituato a prendere giocatori per farli giocare, quindi mi faccio un'idea di cosa mi serve e vado mirato”.