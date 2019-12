Pescara, si continua a seguire La Mantia. Ma la strada è in salita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Pescara non ha intenzione di mollare la pista che porta al centravanti del Lecce Andrea La Mantia nonostante sia molto difficile arrivare al giallorosso. Come riporta Tuttosport infatti il giocatore sta trovando spazio in massima serie, dove ha segnato anche due reti, e non vorrebbe lasciarla. Oltre al Pescara inoltre ci sono altri due club sul calciatore come la SPAL e il Benevento, una concorrenza agguerrita che complicherebbe ancor di più i piani degli abruzzesi qualora La Mantia dovesse decidere, e non è scontato, di lasciare il Salento.