Pescara, si lavora al mercato: occhi su Di Paolantonio dell'Avellino

vedi letture

In attesa di capire se la stagione di Serie B riprenderà o meno ci sono alcuni club che approfittano della sosta per portare avanti il lavoro in chiave mercato. Fra questi c’è il Pescara del presidente Daniele Sebastiani che, secondo quanto riportato da Il Messaggero starebbe lavorando alacremente su Alessandro Di Paolantonio, centrocampista classe 1992 attualmente in forza all’Avellino ma in scadenza nel prossimo giugno. Sul giocatore ci sono gli interessi anche di Ascoli, Cittadella e Pordenone.