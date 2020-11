Pres. Avellino: "Trattato Di Paolantonio. Voleva la B, poi ci ha ripensato: ma eravamo pieni"

Come riferisce tuttoavellino.it, nel corso della trasmissione Linea Verde Sport, è intervenuto il presidente dell'Avellino Angelo Antonio D'Agostino, che ha parlato di un retroscena di mercato. Inerente ad Alessandro Di Paolantonio, finito all'Avellino: "Di Paolantonio lo abbiamo trattato anche se Braglia non era entusiasta, abbiamo visto il suo procuratore, poi la cosa si è bloccata perché voleva una B. Siamo andati avanti con altre piste, intanto il giocatore ha cambiato idea e ha fatto marcia indietro ma ormai non c'era più posto in questa squadra. La scelta la fa il tecnico io posso solo dimostrare il mio apprezzamento".