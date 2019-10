© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Quanto a Melchiorri, è cascato male nel messaggio lanciato da Oddo che era arrabbiato per gli errori di Empoli e i gol falliti col Pisa e voleva spronare tutti ad essere più squadra. Mi pare sin troppo evidente l'interesse di altre squadre in questo teatrino, ma Federico è una persona sin troppo brava, non vedo il problema": circa Federico Melchiorri, ha parlato così il direttore dell'area tecnica del Perugia Roberto Goretti, ma da Pescara guardano già al futuro, con notizie che lasciano aperto più di uno spiraglio.

Stando infatti a quanto riferito da pescarasport24.it, l'attaccante potrebbe presto tornare a vestire la maglia del Delfino. Complice anche l'imminente scadenza del contratto con il Grifo, ci sarebbero già contatti in corso per la finestra di mercato invernale: si parla di un anno e mezzo di contratto più opzione di rinnovo.