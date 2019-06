Pescara, Sottil e Galano per l'attacco. Colpani a centrocampo

© foto di Federico Gaetano

Il Pescara continua a cercare uomini utili al nuovo progetto targato Luciano Zauri e per l'attacco puntano a trattenere Riccardo Sottil della Fiorentina, già in forza agli abruzzesi nell'ultima parte della stagione, e prelevare dal Parma il più esperto Cristian Galano, reduce dall'esperienza al Foggia. Lo riferisce Tuttosport che parla anche di un accordo in vista con l'Atalanta per il centrocampista Andrea Colpani, colonna della Primavera nerazzurra e protagonista con l'Under 20 ai recenti Mondiali di categoria.