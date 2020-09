Pescara, spunta il terzino Nzita del Perugia per rinforzare la difesa

C’è molto interesse intorno al terzino sinistro del Perugia Mardochee Nzita, classe 2000. Dopo la buona stagione disputata nelle file del club umbro, collezionando 15 presenze, per il mancino ex Anderlecht, recentemente convocato con la nazionale U21 del Belgio, dopo i sondaggi di Entella (che l'avrebbe voluto in prestito) oltre che dal Belgio e dalla Francia, spunta un club in pole per accaparrarsene le prestazioni: secondo quanto raccolto da TuttoC.com si tratta del Pescara.