ufficiale Nzita saluta Pescara, è un nuovo giocatore del Beerschot

Merdeche Nzita lascia l'Italia dopo tre anni e diventa un nuovo giocatore del Beerschot. Come anticipato da TMW negli scorsi giorni, il terzino ex Pescara ha firmato nelle scorse ore un contratto triennale con il Beerschot, squadra belga. "Non vivo solo di fisicità. Posso anche dire il mio tecnicamente, mi piace avere la palla. In Italia ho imparato molto anche tatticamente. Sono sicuramente diventato un giocatore più completo lì. Quanto è alto il livello in Serie C? È un calcio molto tecnico. Ci sono molti giovani talenti che vengono ceduti in prestito dai migliori club. La stagione prima ho giocato di nuovo in Serie B, una competizione che può essere paragonata alla 1B. Ci sono molti duelli e il calcio è molto intenso. Quindi la competizione fisica che c'è 1B non mi scoraggia", le prime parole del terzino ai canali ufficiali della nuova squadra, dopo la firma.