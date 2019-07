© foto di Federico Gaetano

Gaston Brugman è uno dei nomi per il centrocampo del Parma. Il calciatore biancazzurro, come riportato da PescaraSport24, piace anche ad altri club: su di lui il PAOK Salonicco, compagine greca, e l'Eibar. I gialloblù cercheranno in tutti i modi di convincere il calciatore classe 1992, che nello scorso campionato ha collezionato 33 presenze in cadetteria.