© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ci sono volte in cui il silenzio è d'oro, ma questo è un concetto troppo spesso sottovalutato.

E, soprattutto con l'avvento dei social network, ecco che tutti vogliono parlare e dire la loro: non importa come e quando, l'importante è dirla. Specie poi se si può aiutare a una squadra a capire il perché della crisi di risultati.

Riconducibile, secondo un navigante del web, ai troppi tweet antirazzisti del club. Ops, tuits...