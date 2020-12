Pescara, tegola Masciangelo per Breda. Infortunio alla caviglia sinistra per il terzino

vedi letture

Tegola per il nuovo tecnico del Pescara Roberto Breda che con tutta probabilità dovrà fare a meno del terzino Edoardo Masciangelo per tutto il mese di dicembre. Il giocatore infatti ha riportato “una distorsione della caviglia sinistra con interessamento di 1-2 grado complesso capsulo-legamentoso esterno”, come si legge sul sito. I tempi di recupero sono stimati in circa 15-20 giorni.