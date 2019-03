© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie in casa Pescara dalle Nazionali. Il centrocampista Filippo Melegoni sì è infatti infortunato durante la sfida dell’Italia Under 20 contro i parietà della Svizzera al ginocchio riportando un trauma distorsivo che andrà valutato nei prossimi giorni. Le prime sensazioni non sono infatti positive e si teme un interessamento dei legamenti che gli farebbe chiudere anzitempo la stagione togliendo una pedina importante nelle rotazioni di Pillon in vista del finale di stagione.