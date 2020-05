Pescara, Tumminello: "Possiamo giocarcela con tutti. E voglio restare qui"

L'attaccante del Pescara Marco Tumminello ha parlato a Il Centro in visto della ripresa che potrebbe vederlo nuovamente protagonista dopo il lungo stop per infortunio che lo ha tenuto ai box per quasi tutta la prima parte della stagione. “Il Pescara può puntare ai play off, questa squadra al completo può lottare contro chiunque. - continua Tumminello – Futuro? Voglio restare qui”.