Pescara, Vokic: "Ora non possiamo più sbagliare, dobbiamo dar tutto per conquistare punti”

"Ci aspetta una partita importante contro il Pordenone. Noi pensiamo ad allenarci a testa bassa per cercare di dimostrare il nostro valore in campo. Ora non possiamo più sbagliare e dobbiamo dare tutto per conquistare i tre punti”: così, ai canali ufficiali del club, Dejan Vokic, centrocampista del Pescara, in vista della sfida che opporrà il Delfino ai ramarri.

La gara, che si giocherà sabato alle 14:00, è valida per la 9^ giornata del campionato di Serie B.