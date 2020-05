Pescara, Xhemajli resta nel mirino. Ma c'è distanza su contratto e commissioni agli agenti

vedi letture

In casa Pescara continua a tenere banco il nome di Arbenit Xhemajli del Neuchatel Xamax come rinforzo per la difesa nella prossima stagione. Il kosovaro classe '98 è in scadenza di contratto con il club svizzero e vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Italia. Il Pescara lo ha visionato a lungo tramite video e lo trova un profilo interessante sia per l'età sia per il fisico (è alto 192 cm). Gli agenti del calciatore vorrebbero siglare un quadriennale, mentre il club biancoazzurro non vorrebbe andare oltre un triennale e questo potrebbe essere un problema assieme alle eventuali commissioni da riconoscere ai procuratori del centrale. Lo riporta Il Centro.