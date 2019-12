© foto di Federico Gaetano

Luciano Zauri rischia la panchina del Pescara. La sconfitta subita per 2-0 in casa del Frosinone ha sancito la quarta gara senza vittoria per il Delfino e gli ennesimi esperimenti del tecnico non hanno dato i frutti sperati. Pertanto secondo le ultime indiscrezioni de Il Messaggero, Zauri al momento è in bilico e se non arrivasse una vittoria nella prossima gara contro il Trapani rischierebbe l'esonero.