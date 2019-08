© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa della sfida di Coppa Italia contro l'Empoli: "Abbiamo qualche problema di piccola entità, non saremo quelli di Mantova a livello numerico. L’Empoli è una squadra fatta per vincere, forse anche per stravincere visti i nomi che ha. E’ una sfida stimolante per vedere a che punto siamo. Abbiamo voglia di provare, abbiamo voglia di andare in campo contro queste squadre".