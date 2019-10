Pescara, Zauri: "Spezia molto sfortunato, ma ha qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lo Spezia annunciando il forfait del portiere Fiorillo: “Giocherà Kastrati visto che Fiorillo sarà sicuramente indisponibile. Quando al modulo andremo avanti con il 3-5-2, ma possiamo cambiare in corsa tornando a un modulo che abbia maggiori caratteristiche offensive. Uno fra Zappa e Vitturini farà il quinto, hanno entrambi le caratteristiche giuste e sono felice di ritrovare Palmiero che potrebbe candidarsi a un posto da titolare. - Continua Zauri soffermandosi poi sull’avversario – Lo Spezia, è brutto dirlo, è una squadra sfortunata che ha perso diverse partite pur giocandosela alla pari a causa di episodi. Ha affrontato squadre forti come Benevento o Crotone contro cui non ha demeritato pur perdendo. Solo contro il Trapani non ha fatto una buona prestazione, poi è logico che quando perdi cinque gare vengano meno determinate certezze, ma è una squadra che ha caratteristiche ben precise che ha giocatori davanti molto veloci e pericolosi. Sono partiti male, ma hanno un ottimo organico".