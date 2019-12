Pillon annuncia: "Non allenerò il Livorno. Hanno scelto Tramezzani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano conferme sulla scelta di Paolo Tramezzani come prossimo allenatore del Livorno. Ai microfoni di Pianetaserieb.it il tecnico Bepi Pillon, che oggi si era incontrato con Spinelli, ha spiegato che non sarà lui a guidare gli amaranto annunciando l’arrivo di Tramezzani sulla panchina: “Ringrazio il presidente Spinelli per aver pensato anche al sottoscritto, ma non allenerò il Livorno anche se i rapporti con loro restano più che buoni. Ho avanzato richieste sia economiche che attinenti a un mio collaboratore tecnico a seguito delle quali la dirigenza livornese ha fatto le sue valutazioni e optato per un’altra soluzione. - conclude Pillon - Hanno scelto Tramezzani, rispetto questa decisione e, ripeto, i rapporti rimarranno ottimi“.