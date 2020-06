Pisa, Belli: "Dato continuità al pari di Salerno, importante portare a casa i tre punti"

Dopo il successo sul Pescara, il difensore del Pisa Francesco Belli ha parlato alla stampa: "La cosa più importante era portare a casa i tre punti perchè avevamo fatto una buona gara che aveva dato continuità al pari di Salerno. Il primo gol in cadetteria lo dedico alla mia famiglia e a me stesso perchè all’andata mi ero fatto male passando un momento difficile - evidenzia TuttoPisa.com -. Proprio ieri con Pinato ne parlavamo di questa situazione e per me è stato significativo trovare il gol contro una squadra contro la quale all’andata mi ero fatto male e ciò ha condizionato la prima parte di stagione. Ci siamo allenati tutti duramente durante la sosta ripresentandoci in buone condizioni. Siamo un po’ stufi di esser beffati alla fine come con l’Empoli o in altre situazioni. Siamo stati bravi a non demoralizzarci e Danilo è stato bravo a farsi trovare pronto sulla palla di Marco. Come i miei compagni mi aspetto di giocare, ma ci sono tante gare ravvicinate ed è un campionato molto diverso e con la regola dei 5 cambi uno si deve sempre far trovare pronto".