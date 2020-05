Pisa, Belli: "Se congelassero tutto, obiettivo raggiunto: ma vorremmo ripartire"

Come riferisce tuttopisa.com, in una diretta Instagram sui canali ufficiali del Pisa, è intervenuto il difensore nerazzurro Francesco Belli: "Quello che più manca in questo periodo è stare con il gruppo, dato che ci troviamo bene insieme. Ora è tutto in alto mare, vedremo se sarà possibile riprendere. A ogni modo se congelassero tutto, l’obiettivo sarebbe raggiunto, ma ripartire porterebbe serenità un po’ a tutti".

Quindi Belli rivela un retroscena del suo arrivo in Toscana, dopo una lunga esperienza all'Entella: “Appena Benedetti è arrivato a Pisa mi ha iniziato a scrivere dicendo di raggiungerlo, e anche Masucci mi parlava benissimo del gruppo e della società. Sono contento di essere qui. Rimanere fuori per l’infortunio non è stato per niente semplice però ora guardo avanti".