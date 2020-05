Pisa, Corrado: "Tornare in campo aiuterà tutti. No alla quarantena di squadra, bastano i test"

“Ha vinto il buonsenso e il calcio. Un mese e mezzo fa sembrava che chi proponeva di concludere il campionato non fosse interessato alla salute, ma non era così. E ora che la sicurezza sanitaria sembra ottenuta si deve approfittare per far rotolare il pallone e aiutare tutti a pensare positivo e rimboccarsi le maniche con più serenità”. Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado parla così al Corriere dello Sport in edicola della ripartenza della Serie B e del futuro del calcio: “Il calcio deve ricostruirsi, in futuro, anche ridisegnando i campionati. Protocollo? L’eventuale messa in quarantena di tutta la squadra credo che sia una prescrizione evitabile alla luce delle situazioni oggettive che hanno dimostrato che i campi di calcio non sono stati alla base di esplosioni di grandi contagi. La ripetizione di tamponi ed esami sierologici credo possa essere una garanzia adeguata”.