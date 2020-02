vedi letture

Pisa, D'Angelo: "A Empoli sarà dura, ma i miei sanno mettere in difficoltà tutti gli avversari"

Poco più di 24 ore separano il Pisa dal derby contro l'Empoli. E' quindi tempo di conferenza stampa per i nerazzurri, con mister Luca D'Angelo che traccia il punto della situazione: "L'Empoli è sicuramente una squadra molto forte, anche a livello di singoli, probabilmente la più forte insieme al Benevento, e alle spalle ha una società importante, fanno calcio da molto tempo: tutto questo presuppone che per noi la gara non sarà semplice, ma la mia squadra è in grado di mettere in difficoltà tutti gli avversari. Di questo ne sono certo. Gli azzurri dovranno guardarsi dai nostri giocatori".

Andando poi alla formazione: "Saranno ancora out i lungodegenti Varnier, Meroni e Ingrosso, che dovrebbe rientrare per il match contro il Perugia, e con loro lo squalificato Soddimo: la sua espulsione ci poteva stare, ma tre giornate mi sembrano tante. Ci auguriamo vengano ridotte, non è stato un colpo voluto, ma semmai più di istinto. Formazione? Ho ancora delle valutazioni da fare, tanto abbiamo due moduli tecnici a disposizione nei quali rendiamo, il 4-3-1-2 e il 3-5-2, per cui vedremo. L'importante è giocare di squadra, con organizzazione e temperamento: dovremmo arrivare prima sulla palla, correre. Così potremmo vincere la partita".

Non commenta poi alcun tipo di episodio arbitrale accaduto in passato: "Pensiamo a giocare, inutile parlare degli arbitri".