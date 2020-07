Pisa, D'Angelo: "A Frosinone sarà una gara da dentro o fuori. Noi vogliamo i playoff"

Una stagione più che positiva per il Pisa che, centrata la salvezza con largo anticipo, avrà ora la possibilità di giocarsi i playoff. Del match di domani, che vedrà i toscani impegnati sul campo del Frosinone, ne ha parlato il tecnico Luca D'Angelo: "E' stata una settimana intensa, sappiamo che quella di domani è una gara da dentro o fuori ma la squadra si è allenata con molta intensità: da parte nostra servirà una bella partita. Ho per altro anche tutta la squadra a disposizione, sono out solo Gori e Belli, e questo è una dato positivo perché avere più scelta in una gara delicata così è importante: vogliamo cercare di qualificarci agli spareggi promozione, abbiamo tanto da dire a questo campionato, come comunque ha da dire il Frosinone, avversario forte e di valore. Ma noi ci impegneremo, come abbiamo sempre fatto, tanto che anche i tifosi sono sempre stati felici di noi".