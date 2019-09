Pisa, D'Angelo: "Con la Cremonese giocare al massimo delle potenzialità"

Consueta conferenza stampa pre gara anche in casa Pisa, con mister Luca D'Angelo che analizza la sfida domenicale che opporrà i nerazzurri alla Cremonese. Match che il mister seguirà dalla tribuna, dopo l'espulsione rimediata a Castellammare di Stabia: "Sono stato espulso giustamente, ho fatto un errore e gli errori si pagano".

Ma è comunque tempo di guardare in campo: "Stiamo bene, la sosta è servita per recuperare al meglio praticamente tutti perché mancheranno soltanto Moscardelli e Liotti. Affronteremo una delle squadre migliori del campionato, che lotterà per vincere il torneo oltre la battuta di arresto casalinga avuta, ha una squadra da Serie A, ogni singolo calciatore può fare la differenza. Noi dovremo giocare al massimo delle nostre potenzialità, cercheremo di fare la partita tenendo la palla il più possibile e cercando di portarla il più vicino possibile ai nostri attaccanti che dentro l’area sono fortissimi".