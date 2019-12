Il Pisa, di mister Luca D'angelo ,conquista l'intera posta in palio grazie alla vittoria, tra le mura amiche, contro la seconda in classifica Pordenone. Il tecnico toscano commenta la prestazione dei suoi: "Si è visto un bel Pisa, abbiamo giocato una buonissima partita indirizzandola bene sul 2-0 e poi l'abbiamo gestita. Il Pordenone è un'ottima squadra. Noi l'abbiamo comunque ben gestita, la squadra si è comportata in maniera esperta, riuscendo anche a tenere la porta inviolata. Il merito va dato al collettivo.

Sull'infortunio di Marconi: "Marconi è da valutare domani. Problemino al ginocchio, ma speriamo non sia nulla di grave".

Sull'Espulsione di Pinato allo scadere: "Dispiace per l'espulsione, ma capita. Ora ho una rosa ampia e chi viene chiamato in causa risponde presente. Le partite vanno giocate con questo spirito. A parte Pescara abbiamo sempre fatto bene, anche quando abbiamo perso, e il pubblico ci aiuta tantissimo. Questo può portare solo frutti positivi".