Pisa-Empoli, le formazioni ufficiali: tante novità tra i padroni di casa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Derby toscano quello che alle 21:00 si giocherà all’ “Arena Garibaldi”, teatro di Pisa-Empoli, match valido per la 5^ giornata del torneo.

Se mister Bucchi non disattende troppo le aspettative circa l'undici ufficiale, mister D'Angelo, per i padroni di casa, pare cambiare modulo, optanto per un ritorno al 3-4-1-2, con Minesso a supporto delle due punte Marconi e Fabbro, all'esordio in maglia nerazzurra.

Le formazioni ufficiali:

Pisa (3-4-1-2): Gori; Belli, Aya, Benedetti; Lisi, Di Quinzio, Gucher, Marin; Minesso; Marconi, Fabbro.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.