Pisa, Fabbro: "Siamo un gruppo unito, sarebbe un peccato non raggiungere i playoff"

vedi letture

L'attaccante del Pisa Michael Fabbro ha commentato la sconfitta in casa del Cosenza: "Dispiace perchè sapevamo che era difficile, ma l’avevamo rimessa in piedi - riporta TuttoPisa.com -. Dobbiamo migliorare l’attenzione negli ultimi minuti. Abbiamo sprecato un po’ troppi minuti nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo rientrati bene. Ancora nulla è perduto e bisogna pensare a vincere la prossima partita. Adesso dobbiamo anche dire che nel finale abbiamo anche gioito tanto. Dobbiamo essere bravi a voltare pagina da subito perchè possiamo entrare ancora nei playoff. Ci avremmo messo la firma a questa salvezza, ma per come è la situazione ora puntiamo ai playoff perchè sognare non costa niente. A noi servono i tre punti e proveremo a farli con l’Ascoli. Non molliamo mai niente e siamo un gruppo unito, per questo sarebbe un peccato non raggiungere i playoff".