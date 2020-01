Pisa, frenata la capolista. Ora il mercato: sondaggi per Pisano e Riccardi

Un gol subito per un’ingenuità difensiva di De Vitis, Benedetti e Belli con la febbre. Ma niente ha fermato il Pisa, che al “Vigorito” ha arrestato la corsa della capolista Benevento con una prova di spessore e carattere.

Ottimo l’approccio dei nuovi acquisti Vido e Soddimo, stratosferico Gori, intelligente Siega e spendere come doveva due cartellini gialli, che hanno sì portato alla sua espulsione ma che hanno evitato il peggio. Di spunti interessanti la formazione di Luca D’Angelo ne ha proposti.

Anche se ora il tecnico deve fare il conto con l’infermeria. Ostico in tutti i sensi il terreno beneventano, che ha portato anche alle sostituzioni di Gianmarco Ingrosso e Marco Pinato, con il primo che pare aver avuto la peggio.

Innesti difensivi, con la partenza di Ramzy Aya, erano già preventivati, e il ko di Ingrosso sarà prima valutato per poi eventualmente fare altri tipi di considerazioni. Con il gruppo si sta allenando Eros Pisano, ma al momento non c’è alcun accordo di massima tra le parti, e un altro profilo che torna in auge per i toscani è quello di Davide Riccardi del Lecce: settimana probabilmente decisiva. Per poi proseguire quel cammino che finora ha dato soddisfacenti frutti.