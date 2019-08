Pisa, Gemmi: "La squadra al 90% è completa. Ora le uscite"

A margine della gara amichevole contro il Flora Tallinn, in casa Pisa ha parlato il Ds Roberto Gemmi:

"A occhio abbiamo fatto un bel po' di acquisti, sono abbastanza contento dell'organico a cui si aggiungerà sicuramente Asencio: manca qualche piccola messa a punto ma il 90% della squadra è fatta, dovevamo cercare di prendere gli obiettivi nostri nel più breve tempo possibile per agevolare il lavoro del mister, e così è stato. Neppure a me piace aspettare l'ultima settimana. Abbiamo fatto le nostre valutazioni, sul portiere qualcosa sto vedendo e valutando, ma è chiaro che altri innesti si legano anche alle uscite. Eusepi? Siamo molto avanti, si parla di una prestito con obbligo di riscatto in caso di determinate condizioni. Ci sono poi anche Reinholds, Cardelli e Zammarini, hanno avuto richieste e vedremo, siamo in fase di negoziazione di trattative. Ingrosso? Non sta ancora bene, ci prendiamo tempo".

Andando poi al campionato: "Abbiamo caratteristiche e condizioni per fare un campionato dove si guarderà di partita in partita, senza guardare la classifica ma vedendo cosa riusciamo a fare: dichiarare obiettivi è cosa antipatica, tanto vanno conquistati sul campo. Ora testa alla Coppa: il Potenza è una squadra forte, sono gare in cui si deve far attenzione massima alla condizione mentale, il passaggio importante da fare è mostrare che siamo umili. Che dovrà poi essere il leitmotiv del nostro campionato".