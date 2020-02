vedi letture

Pisa, il derby contro il Livorno si avvicina: la società prepara la giornata evento

Venezia, Perugia e Crotone nel turno infrasettimanale. Poi il derby contro il Livorno, che all'andata piegò 1-0 il Pisa.

Occorrerà andare step by step, ma proprio il Pisa della famiglia Corrado sta già pensando alla gara del 7 marzo contro gli amaranto. Se da una lato la squadra è chiamata a pensare alle altre partite, dall'altra il club ha deciso di regalare ai propri tifosi un’occasione unica per vivere tutte le emozioni del derby a due passi dai protagonisti: è infatti possibile acquistare una Field Box Experience, che, con la Limited Edition, garantirà agli acquirenti l’accesso all’esclusivo Field Box posizionato a bordo campo vicino alle panchine, di modo che si possa vedere da vicino l’arrivo delle squadre allo stadio e ricevere la maglia celebrativa ufficiale Pisa, la seconda maglia ufficiale, la Gym Bag e il porta badge nerazzurro. Non solo, si potrà ripetere l'esperienza per un altro match a scelta.