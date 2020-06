Pisa, il ritorno al gol di Marconi: ennesima doppietta per tenere vivo il sogno play off

Dopo un girone d’andata maiuscolo, con dieci reti all’attivo, la rincorsa di Michele Marconi al titolo di capocannoniere della Serie B si era fermata a causa di una lacerazione al menisco che lo aveva tenuto fuori per tutto il mese di dicembre e reso il suo rientro più complicato del previsto con sette gare senza reti prima dello stop dovuto alla pandemia Coronavirus. Anche dopo la lunga pausa però Marconi sembrava aver smarrito quella confidenza con il gol che lo avevano reso protagonista nella prima parte di stagione, almeno fino a ieri. In una delle gare più sentite della stagione, in un momento fondamentale nella corsa ai play off, infatti il centravanti neroazzurro ha ritrovato il feeling con la porta avversaria mettendo a segno l’ennesima doppietta della stagione (ne ha segnate ben cinque) e stendendo una delle squadre più in forma del momento come lo Spezia. Una doppietta che permette al Pisa di restare in scia per un posto nei play off visto che la Salernitana, attualmente ottava, ha appena un punto di vantaggio, mentre il Chievo, settimo, solo due in più.