Pisa, Marconi: "Che amarezza i mancati play off. Ci proveremo di nuovo l'anno prossimo"

vedi letture

L’attaccante del Pisa Michele Marconi in una lunga intervista rilasciata a BMagazine ha parlato della stagione appena conclusa tornando sull’amarezza provata per non aver conquistato di un soffio un posto ai play off: “Dal punto di vista personale è andata molto bene, non avevo mai segnato così tanto, ma rimane comunque il rimpianto di non aver centrato i play off perché li meritavamo. Il calendario non ci ha aiutato con l’ultima gara contro il Frosinone che è stato quasi un ottavo di finale. È stata una delusione enorme e ho rosicato tantissimo vedendo in tv le altre giocare, ma il calcio è così e abbiamo la consapevolezza di aver tutte le carte in regola per provarci il prossimo anno. - continua Marconi – Qui c’è uno spogliatoio fantastico, siamo molto uniti anche fuori dal campo e abbiamo un rapporto reale e genuino. E poi conosco benissimo il mister avendoci lavorato due anni ad Alessandria. Serie A? È il sogno di tutti, ci ho giocato quando ero appena maggiorenne e mi piacerebbe ritrovarla. La città, la piazza e la società hanno le carte in regola per provarci. Posso assicurare che ci impegneremo per dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita".