Pisa, Marconi interrompe il digiuno: dopo sei turni torna al gol

© foto di Fabrizio Pozzi

Michele Marconi, l'inedito capocannoniere. Perché nessuno si aspettava di vedere l'attaccante del Pisa, dopo cinque gare giocate, in vetta alla classifica marcatori, con sette rete messe a segno: archiviato il rigore sbagliato allo scadere nel confronto contro il Benevento all'esordio, il classe '89 ha messo a segno una rete alla Juve Stabia, poi tre doppiette a, in ordine cronologico, Cremonese, Chievo Verona ed Empoli.

Poi il buio. Sei turni senza reti. Digiuno piuttosto lungo per chi di gol ci vive.

Ma sabato la svolta. Il match contro lo Spezia lo ha visto protagonista, al 31' Marconi è riuscito a capitalizzare un cross dalla destra di Masucci, deviando di testa alle spalle di Scuffet: 1-0 per il Pisa, che solo nell'extratime è riuscito a portare a casa la vittoria per 3-2, dopo essere andato in svantaggio. Minuti letali, però, per il giocatore, espulso in seguito a una trattenuta su Bartolomei.

Ai box, quindi, per la ripresa del campionato, ma di certo i nerazzurri potranno ora di nuovo contare sul bomber ritrovato. Che ha pareggiato un record personale: in 12 partite, ha già segnato praticamente quanto in un campionato intero, lo scorso di Serie C, dove mise a segno, in 27 match di regular season (esclusi quindi i playoff), 8 gol.