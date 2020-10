Pisa, Marconi: "Qui il mio habitat ideale. Il calcio col Covid-19 è surreale, ma andiamo avanti"

vedi letture

Michele Marconi, attaccante del Pisa, dopo l'1-1 con il Monza (con la rete nerazzurra che porta come al solito la sua firma) è intervenuto al microfono di Dazn: "Affrontare una squadra come il Monza non è facile, ma abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, con tante palle gol non concretizzate. Dopo il loro gol siamo rimasti in partita e l'abbiamo ripresa. Nel finale se c'era qualcuno che poteva spuntarla eravamo noi".

Segni sempre tu. Qui hai trovato il posto giusto per esprimerti al meglio?

"Ho trovato il mio habitat ideale, mi trovo veramente bene. Mi sento coccolato dall'ambiente, dalla società e dal mister. Così è più facile".

D'Angelo ti riprende spesso. Com'è il tuo rapporto col mister?

"Il rapporto col mister è così, siamo sempre rispettosi ed educati".

Come vivete il calcio ai tempi del Covid-19?

"E' tutto surreale. Noi dobbiamo attenerci ai protocolli e ai decreti ministeriali. Certo che vogliamo proseguire a giocare".