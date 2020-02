© foto di Federico De Luca

Tornato in Italia dopo l’esperienza oltremanica con il Bristol il difensore Eros Pisano si è presentato oggi ai nuovi tifosi seppur è già sceso in campo risultando decisivo sul campo della Cremonese: “Ho ritrovato il calcio italiano come l’avevo lasciato, la preparazione alla gara e anche la partita sono molto diverse rispetto all’Inghilterra, c’è molta più tattica. - continua Pisano come riporta Tuttopisa.it - Noi giocatori d’esperienza vorremmo dare una mano ai tanti giovani presenti in questa rosa, ho giocato da giovane in questa piazza e il mio consiglio è quello di lavorare, fare sacrifici e avere la mentalità giusta per non mollare mai neanche nei momenti difficili. Per me con Pisa c’è un legame speciale”.