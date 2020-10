Pisa, tante conferme e un paio di puntelli. Ma per i play off potrebbe non bastare

Il Pisa continua nel solco della continuità e di un'annata in cui i play off sono sfumati solo al fotofinish. La società è stata brava a trattenere Varnier e Caracciolo in difesa e Vido in attacco e poi ha puntellato la rosa con un altro paio di acquisti come Mazzitelli in mezzo al campo e Palombi in avanti. Bisognerà vedere se basterà o meno perché nella rosa qualche lacuna c'è e resta da capire quanto Marconi, che sembrava in uscita, sia ancora concentrato sul presente in nerazzurro.

Il colpo: Il Pisa ha fatto tutto il possibile per trattenere sotto la torre Luca Vido ed è riuscito nel suo intento. Il centravanti classe '97 lo scorso anno ha convinto e ora è chiamato ad alzare l'asticella per trascinare i nerazzurri oltre l'ultimo ostacolo.

La formazione: Perilli; Birindelli, VARNIER, CARACCIOLO, Lisi; Marin, MAZZITELLI, Gucher; Soddimo; Marconi, VIDO. Allenatore: D'Angelo (confermato)

Acquisti: Leonardo Loria (Juventus U23), Giuseppe Sibili (Albinoleffe), Antonio Caracciolo (Cremonese), Simone Palombi (Lazio), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Lorenzo Bechini (Sassuolo)

Cessioni: Stefano Gori (Juventus), Alessandro Livieri (Pro Sesto), Mattia Minesso (Perugia), Roberto Zammarini (Pordenone), Nicolas Izzillo (Casertana), Luigi Cuppone (Casertana), Luca Verna (Catanzaro), Gianmarco Ingrosso (Cosenza), Claudio Maffei (Pro Sesto), Christian Langella (Renate), Vladan Dekic (Casertana), Umbero Eusepi (Alessandria), Reinis Reinholds (Svincolato)