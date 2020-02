vedi letture

Pisa, tornare al successo anche in casa: un trittico di fare che si conclude con il derby

Quattro gare in due settimane, iniziate sabato scorso e che vedranno il loro termine il 7 marzo, quando all' "Arena Garibaldi" di Pisa arriverà il Livorno, nell'attesissimo derby di Serie B. Due settimane di fuoco per il Pisa, che dovrà assolutamente invertire la rotta in quello che è da sempre stato il fortino della formazione di Luca D'Angelo: lo stadio amico, appunto.

Luogo in cui la vittoria manca dal 30 novembre scorso, quando il Pordenone fu piegato per 2-0. Da allora, in casa, due pareggi (contro Juve Stabia e Chievo Verona) e tre sconfitte, contro Entella, Empoli e Venezia, proprio nel weekend da poco trascorso. Una gara infausta per i toscani, che in classifica sono stati superati proprio dalla formazione lagunare e si sono ritrovati, per la prima volta in campionato, in zona playout.

Posizione, questa, che a 13 giornate dal termine, ha la giusta rilevanza, ma che comunque non è da sottovalutare.

Delle prossime tre gare cui facevamo accenno prima, altre due si giocheranno a Pisa. In pratica, tre sabati consecutivi la squadra giocherà davanti al proprio pubblico. Venezia, archiviata, ci saranno Perugia e Livorno, con le due gare intervallate dalla trasferta di Crotone che sarà però disputata nel turno infrasettimanale. Momento cruciale.