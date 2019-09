Prima gara da titolare per Filippo Varnier. Queste le impressioni del difensore del Pisa dopo il pareggio contro il Venezia: “E’ stata una grande emozione perchè non giocavo da giugno, ho rivissuto sensazioni che non provavo da tempo. Sono felice della fiducia del mister, spero di averlo ripagato sul campo. Alla fine è un buon punto per come si era messa la partita. Siamo stati compatti formando due linee molto strette. Ci siamo abbassati per forza una volta in dieci però senza subire troppo. Per me la difesa a tre è nuova però da un mese mi sto allenando con questo sistema di gioco. Adesso bisogna migliorare un po’ gli automatismi ma mi sto trovando bene. Dobbiamo continuare a far bene, a Perugia sarà dura ma noi non abbiamo paura di nessuno”, riporta Tuttopisa.it.