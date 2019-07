Dall'Inghilterra: Inter-United, per Lukaku ballano solo 5 milioni

Nuovi aggiornamenti dall'Inghilterra per quanto riguarda la trattativa fra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. In particolare, secondo il Daily Telegraph, i due club sono distanti solo 5 milioni di sterline (poco meno di 6 milioni di euro). Un gap, visto l'importo totale...